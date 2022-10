Musk despide a los máximos ejecutivos de Twitter tras convertirse en el nuevo dueño de la compañía

El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter, y su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, incluyendo el consejero delegado, Parag Agrawal, según publicaron este jueves varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, que citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación.

