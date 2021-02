Músicos se quejan que festivales desaparecen por falta de apoyo del Ministerio de Cultura

Nuestras organizaciones, a través de sus actividades, complementan una labor en el ámbito musical que no puede ser realizada en su totalidad por las entidades culturales del Estado, generando un aporte invaluable con efectos multiplicadores culturales y sociales. Es por eso que no entendemos que el Ministerio de Cultura ignore nuestro trabajo y solicitud de apoyo para seguir difundiendo la música culta en Panamá, manifiestan en la misiva.

You May Also Like