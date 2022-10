Música y contenidos retratan la realidad de los migrantes irregulares en Panamá

Durante el mes de octubre, el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos presenta la exposición temporal Trata y Migración: Dos perspectivas, con el apoyo del Colegio Jacarandá y de la organización Crime Stoppers, como parte de su propuesta de contenido basada en el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos. La iniciativa integra además la realización de un video musical del grupo Los Vegas por la empresa Q Films. Ambos proyectos buscan llegar a la conciencia de la población y motivarla a ser parte de la solución, según explican sus gestores.

El resultado del proyecto realizado por los estudiantes del Colegio Jacarandá; y la muestra con calzados, mochilas, enseres personales abandonados por sus dueños en la zona de la selva de Darién, cuando ya no los necesitaban o para aligerar la carga, rescatados y reunidos por Crime Stoppers para visibilizar el paso y la prisa que llevan estas personas que migran en busca de libertad y una mejor vida, forman parte de esta exposición.

De acuerdo con Elvira López Fábrega, directora ejecutiva del museo “lamentablemente la trata de personas es una situación que muchas veces viene vinculada a la migración irregular, entonces hemos hecho este trabajo en conjunto para visibilizar este problema. Los estudiantes tenían este proyecto, hicieron un trabajo gráfico con fotografías y le pusieron música; y Crime Stoppers, por su parte, como organización internacional dedicada a combatir el crimen organizado tiene un enfoque dirigido a la parte de seguridad, y vinculada a combatir el crimen organizado, entonces, la exposición une estas dos visiones, por eso se llama Trata y migración: dos perspectivas, una es la de los niños que lo ven a su manera, y la otra, es la de las personas que trabajan en este campo”.

Amplía López Fábrega que “es muy impactante ver la manera como se encuentran esos zapatos, esas pertenecías, de niños, hombres y mujeres, es un drama humano que nos compete a todos, considerando que cualquiera de nosotros pudiera pasar en algún momento por una situación semejante. Entonces, la intención principal del museo es visibilizar esta realidad y que las personas se identifiquen, se involucren, que no solo sea una exposición para ver y conocer, sino que también nos impliquemos para tratar de buscar soluciones”.

Por su parte, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para El Caribe, Bermudas y América Latina dijo que esta exposición es una oportunidad de acercarse a la población en general con dos temas que son difíciles de hablar y cuyas estadísticas son frías. “Decir que pasaron 140 mil migrantes irregulares en lo que va del año 2022, es una noticia que va mucho más allá del derecho humano, pues también implica a la posible trata de personas pues entre estos migrantes algunos son sometidos por estructuras criminales que se encuentran en la zona de Darién”.

Indica que además se busca presentar una visión diferente respecto al tema de la migración para sensibilizar a la población en Panamá sobre qué significa ser migrante “hay personas que todavía piensan que los migrantes irregulares son criminales, o que están aprovechándose de los sistemas y de los países por donde pasan. Los migrantes se mueven de su país forzosamente, no se quieren ir de sus casas, pero no les queda otra opción porque los están persiguiendo, porque hay algún tipo de guerra, hay pandillas que generan situaciones de violencia, o no hay oportunidades de empleo, entonces las personas optan por irse a un lugar mejor”. Frente a esta situación lo más importante es no victimizarlos y apoyarlos a través de la denuncia anónima.

En cuanto a la idea del video musical realizado por el director de cine Arturo Montenegro, este comenta que surge en el momento en que tiene conversaciones con el grupo de rock panameño Los Vegas para producir el video de la canción No puedo mentir, por esos mismos días conocía sobre el lanzamiento de la exhibición en el museo, y en conversación con su directora ejecutiva relaciona una línea de la canción que dice: estoy viajando en una línea sin tiempo, con la situación que viven los migrantes irregulares que cruzan por Darién.

Montenegro a la vez que anunció que el video será lanzado en los próximos días, dijo que a través del recurso audiovisual es posible llegar a más personas “Me pareció que la canción va con el concepto de libertad, y que hay un hilo conductor en estos proyectos porque los seres humanos que están atravesando Darién vienen de historias muy dramáticas, y están haciéndolo en busca de libertad y mejores días para sus vidas, por eso quisimos aportar por parte de Q Films, la empresa que dirijo, para que contemos esta historia de manera que acerque a muchos espectadores a que puedan identificarse con este relato”.

La muestra Trata y Migración: Dos perspectivas, exhibida en el museo de la Libertad y los Derechos Humanos, posteriormente se presentará en el marco del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en el Congreso de Estados Unidos en Washington.

El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos se inauguró en mayo de 2019. Su contenido desarrolla tres objetivos de exposición: el primero ocupa casi todo su primer edificio llamado Igualdad, cuyo tema son los derechos humanos; proyecta otros dos edificios próximos a construirse, uno llamado Tolerancia que será dedicado a los genocidios y en especial al holocausto, y un tercero denominado Memorias que exhibirá contenido histórico especialmente de mediados del siglo pasado a partir del establecimiento de la democracia en el país.

Desde el próximo mes de noviembre, el museo dedicará una sala a las exposiciones temporales, presentando variedad de expresiones artísticas, conferencias y actividades hechas para el disfrute y conocimiento “porque el conocimiento es libertad” resalta su directora ejecutiva, a la vez que concluye, refiriéndose al programa educativo que desarrolla la institución, dirigido a las escuelas públicas y privadas desde primer hasta duodécimo grado, con el cual transmiten conceptos relacionados con valores éticos y derechos humanos de manera entretenida y a través de recursos adecuados a las edades de los niños y adolescentes. El programa también integra un plan de capacitación a docentes para que continúen en las aulas con la labor de educar a las nuevas generaciones procurando una sociedad más justa, libre y tolerante.





