museos españoles que se pueden visitar ‘online’

La plataforma de arte de Google ofrece a los usuarios la posibilidad de viajar por todo el mundo y conocer las obras y museos más icónicos de cada país. Por ejemplo, a través de proyectos como En la intimidad de Kandinsky las personas podrán conocer tanto la historia del artista ruso así como algunos detalles del reconocido Museo de Pompidou de París . Además, aquellos que no hayan tenido la oportunidad de conocer la ciudad de Londres y su emblemática National Gallery podrán hacerlo a través de la colección virtual de la pintora Artemisia Gentileschi; así como visitar La Galleria Nazionale de Roma a través del programa Women Up dedicado a la igualdad de género. Por último, a través del proyecto Art Zoom los usuarios podrán escuchar a algunos de los grandes nombres de la música como J. Balvin, Ellie Goulding o FKA twig, narrar algunas de las obras de arte más famosas del mundo.

You May Also Like