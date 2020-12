Murió Samuel Little a los 80 años, el asesino más sanguinario en la historia de EEUU

Ex boxeador -también usó el nombre de Samuel McDowell – fue criado por su abuela en Lorain, Ohio. Su madre “ era una estrella de la noche ”, solía ironizar. Recorría el país sin pasar mucho tiempo en cada lugar, y de acuerdo con los investigadores, escogía sus víctimas por rasgos de debilidad física, para que no pudieran ejercer resistencia.

La oficina de investigaciones federales grabó entrevistas en las que Little explicó cómo fueron cada uno de sus asesinatos. Sin embargo, muchas de las historias que relata no concuerdan con los registros que dan cuenta la manera en que murieron las mujeres. Es por eso que solicitan la ayuda de posibles testigos para armar el complejo rompecabezas .

Pero los problemas continuaron. Todas sus presas eran mujeres a las cuales golpeaba y estrangulaba salvajemente. Hasta matarlas. “ Durante muchos años, Samuel Little creyó que no lo atraparían porque pensó que nadie estaba contando a sus víctimas ”, dijo Christie Palazzolo , analista de delitos del FBI. “ Aunque ya está en prisión, el FBI cree que es importante buscar justicia para cada víctima, cerrar todos los casos posibles ”.

Los casos que la oficina federal pudo confirmar le concedieron un infame récord: se convirtió en el mayor asesino serial de la historia de los Estados Unidos . Superó, por amplio margen, a otros más famosos hasta el momento, como Joseph James DeAngelo -conocido como The Golden State Killer- o el nunca identificado Zodiac . La suma de las muertes perpetradas por estos dos famosos monstruos norteamericanos alcanzan las 49 víctimas, una menos que Little .

Después de que Little comenzara a nombrar a las víctimas tras las rejas , el año pasado el FBI confirmó la participación de Little en al menos 50 de las muertes y describió todas sus demás afirmaciones como “creíbles” .

Las víctimas del ex boxeador eran en su mayoría drogadictos y prostitutas, y en numerosos casos las mujeres nunca fueron identificadas o sus muertes no fueron investigadas.

