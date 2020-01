El padre del ídolo de fútbol argentino Diego Maradona, popularmente conocido como ‘Don Diego’, murió este jueves a los 87 años tras agravarse sus problemas cardiorrespiratorios, informó la prensa apostada frente a la clínica donde estaba hospitalizado en Buenos Aires. Maradona había regresado a Buenos Aires desde Dubai el pasado 2 de junio para acompañar a su padre, que venía de ser ingresado por su grave cuadro de salud.El exfutbolista, sus hijas Dalma Y Giannina y otros familiares se encontraban junto a él en el momento del fallecimiento, según la prensa.

Murió ‘Don Diego’ Maradona, padre del ídolo deportivo argentino

“Me voy tranquilo porque a mi viejo tuve la satisfacción de verlo, besarle la mano, la frente, los pies”, había declarado Maradona a principios de mes después de verlo con respirador artificial en una sala de cuidados intensivos en una clínica privada de Buenos Aires.

El exfutbolista de 54 años había expresado su confianza en que Dios y el papa Francisco ayudarían a su padre a superar su estado y había pedido a los argentinos que recen por él.

Muestra de una relación entrañable, padre e hijo se dispensaron elogios y memorables expresiones de afecto en diversas entrevistas en los últimos años.

“Algo que dije siempre, es mejor hijo que jugador. Como mi hijo, no hubo ninguno”, dijo una vez de ‘Pelusa’ su orgulloso padre y agregó: “No va a haber otro igual”.

De su lado, en una entrevista publicada nuevamente este jueves por TyC Sports, Maradona había dicho que deseaba parecerse a Don Diego.

“Lo único que quiero es parecerme un poco a mi papá. Lo digo siempre, porque vos lo ves a mi viejo y te despierta una ternura increíble, paz, tranquilidad. Pero claro, también es humano y cuando no le gusta algo pone primera (se enoja)”, afirmó.

Luego agregó, “lo único que quiero es tener una hora de tranquilidad y una hora de cabeza de mi viejo y ahí sí ya me puedo morir tranquilo”.

Don Diego y su esposa Tota tuvieron ocho hijos, cinco mujeres y tres hombres, del cual el futbolista fue el quinto y quien ayudó a sacar de la pobreza a la familia.

En 2011, el extécnico de la selección argentina no había llegado a tiempo para despedirse de su madre, Tota Maradona, antes del fallecimiento a los 81 años, por lo que en esta ocasión regresó al país apenas supo del estado débil de su padre.

Maradona, considerado el mejor futbolista del mundo de los años de 1980, vive en Dubai, donde está contratado para la promoción de actividades deportivas. El padre de Maradona había estado tres veces ingresado en los últimos 12 meses.