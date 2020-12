Muri el diseador de ropa Pierre Cardin a los 98 aos

El diseador logr crear su imperio en base a las necesidades: a mediados del siglo XX vio en el mercado la posibilidad de vestir a las mujeres que, luego de la II Guerra Mundial, decidan incorporarse al mercado laboral. En esa poca las tiendas low cost no existan y la mayora no poda comprarse trajes de alta costura.

“ Es un da de gran tristeza para toda nuestra familia, Pierre Cardin ya no est . El gran diseador de moda que fue, atraves el siglo, dejando a Francia y al mundo un legado artstico nico en el mundo, pero no slo. Estamos orgullosos de su tenaz ambicin y de la audacia que demostr a lo largo de su vida. Hombre moderno con mltiples talentos y una energa inagotable, se involucr muy pronto en los flujos de la globalizacin de bienes y el comercio”, redactaron en el comunicado.

