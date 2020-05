Municipios de Colón mantienen la ley seca

Explicó que con respecto a la Ley 55 de 1973 que adiciona la Ley 5 de 2007, ésta regula la actividad comercial de expendios de bebidas alcohólicas , más no la suspende, y las medidas restrictivas se dan solo en los supuestos establecidos por la norma, y no tienen que ver con el tema sanitario.

Para el catedrático colonense, Aldo Sáenz , los municipios no pueden regular lo que es facultad del Ejecutivo, por ejemplo, los municipios no pueden imponer impuestos sobre actividades internacionales que regula el ejecutivo, porque se aplicaria el principio de doble tributacion.

You May Also Like