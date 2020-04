Municipios al borde de la crisis económica

“Estamos preocupados como alcaldes de municipios no subsidiados porque los perjudicados son los funcionarios públicos, estamos tratando de hacerle frente a la situación con apenas cien dólares mensuales para poder mantener al menos a familias en este distrito, sin embargo ya no damos abasto a la planilla y hay temor que se nos escape de las manos esta situación y lo que venga sea una crisis generalizada”, dijo Samid Sandoval alcalde de Santiago.

En la reunión se explicó que muchos de los funcionarios de los municipios no subsidiados ya no reciben salarios.

