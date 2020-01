Municipio descarta uso de agua potable para riegos

Esto se da luego de que un grupo de ciudadanos atendió el llamado en redes sociales de la ex vicealcaldesa, Raisa Banfield, y se dio a la tarea el pasado domingo, de regar las plantas que se encontraban en mal estado ante la llegada de la estación seca. Lisandro Madrid, jefe de Gestión Ambiental del Municipio, subrayó que el plan de mantenimiento de áreas verdes no incluía los proyectos nuevos que están por entregar como revitalización de vía Argentina, la vía España y la Justo Arosemena.

