Municipio de Ocú se quedó sin fondos para pago a trabajadores

Pimentel lamentó la situación que atraviesan los funcionarios municipales , quienes en mayoría reciben salario mínimo, pero que en el último mes no han podido llevar el dinero a sus casas para su alimentación. A pesar de esto, dijo, es un equipo que no ha dejado de trabajar.

“De no darse, no podremos seguir operando”, indicó el alcalde, quien añadió que tampoco cuentan con fondos para adquirir útiles de higiene necesarios para hacer frente la pandemia , o para llevar ayuda a las comunidades.

El alcalde del lugar, Wilfredo Pimentel, aseguró que a pesar de no haber recibido el pago la pasada quincena , los funcionarios no han dejado de realizar sus labores, sobre todo los del área de aseo.

