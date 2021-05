Municipio de Chame denuncia supuesta lesión patrimonial por más de medio millón de dólares

“La empresa Limasa no mantiene autorización de dicho Concejo, por lo cual se ha procedido a realizar los trámites y procesos legales con el fin de no perpetuar la lesión patrimonial que le causaron al Municipio de Chame, por el no pago de impuestos de dicha actividad e inclusive el uso del Vertedero Municipal de forma gratuita”, destaca.

You May Also Like