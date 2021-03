Mundo post-pandemia: volver a la normalidad o rediseñar el sistema

Más de 9 mil estudiantes desvinculados del sistema educativo, 5 mil 934 muertes por COVID-19, una tasa de 18.5% de desempleo, y una contracción de más del 17% en el PIB. Estos son los resultados de lo que era nuestra “normalidad”: un sistema educativo desfasado, donde las desigualdades de género, etnia, y discapacidad eran determinantes de las oportunidades de cada individuo. Donde el dinero en el bolsillo de unos cuantos, representa médicos utilizando bolsas de basura como equipo de protección personal. Y aunque para muchos esto no está bien, ya es algo “normal” en Panamá. Si al lector le incomoda esta idea, le incito a que se pregunte si esa es la normalidad a la que tanto desea regresar. Si la respuesta es no, lo invito a ser un ciudadano proactivo, y a tener esto presente al momento de tomar decisiones que afecten el presente y el futuro de Panamá.

A un año del inicio de esta pandemia, rescato la oportunidad que nos presenta la misma y la cual aún estamos a tiempo de aprovechar. En medio de esta crisis, la sociedad abre los ojos a problemáticas que son parte de nuestra deuda como humanidad, lo que resulta congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos tomó una pandemia aceptar que por más fronteras que tracemos, vivimos en un mundo interconectado donde problemas como la pobreza y el cambio climático tienen afectaciones a todos los niveles de la sociedad, en todas partes del mundo. Ciertamente, las desigualdades estructurales se han visto exacerbadas a causa de la emergencia sanitaria, lo que representa mayores pérdidas -económicas y sociales- para los más vulnerables. Sin embargo, ha quedado claro que el virus no discrimina, por lo que los sistemas con los que respondemos al virus -salud, educación, etc- tampoco lo deberían hacer.

