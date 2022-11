Mundial Qatar 2022: No se habla de fútbol, se habla de derechos

El presidente de la propia FIFA, Gianni Infantino , vertió duras y polémicas declaraciones previas a la inauguración del Mundial de Qatar, por lo que las señales de protesta de los diferentes equipos no hicieron más que empezar. Brazaletes apoyando al colectivo LGTBI, silencio en los himnos de algún que otro país, o apoyar la rodilla en señal de protesta, son algunas de las “protestas” que la FIFA y el comité organizador ahora no ven con buenos ojos, y amenazan con sancionar deportivamente a los equipos que politicen el juego.

