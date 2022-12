Mundial Qatar 2022 | Jude Bellingham, un joven de 19 años lidera a Inglaterra para vencer 3-0 a Senegal y pasar a los cuartos de final de Qatar 2022

El resto del partido fue esperar algún movimiento senegalés, pero este no se dio. Los cuartos de final le abrían no solo la puerta a Inglaterra, sino a un partidazo frente a los franceses el próximo sábado.

Senegal no pudo proponer una respuesta tras los dos primeros goles ingleses, se quedó afuera de Qatar y no pudo repetir la proeza de Sudáfrica 2010, cuando llegaron a cuartos de final.

You May Also Like