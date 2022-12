Mundial de Qatar 2022: Supremacía en finales de selecciones sudamericanas a europeas historial | Mundial Qatar 2022

Parece que la tendencia no es como parece, pues, si bien así ha sido últimamente en la que combinados nacionales de Europa han ostentado más títulos, y que en los terceros puestos llevan ocupando esas posiciones elencos del viejo continente sin parar desde 1982, el mano a mano en finales no se vuelca al lado de Europa.

No obstante, la realidad es que, aunque haya más selecciones de Europa disputando los Mundiales en cada edición, los sudamericanos no se quedan atrás. Pues, Argentina jugó la undécima final contra un elenco europeo y extendió la supremacía de los latinoamericanos.

You May Also Like