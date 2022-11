Mundial de Qatar 2022: el más atípico y polémico de la historia

“Miles de personas que trabajan en todos los proyectos (del Mundial) siguen enfrentándose a problemas”, como retrasos o impagos de salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la Justicia, explica Amnistía Internacional. Y además subrayan una evidencia, la realidad que oculta el dato de FIFA sobre las muertes en el proceso de construcción de Qatar 2022, que las muertes de miles de trabajadores aún no se han investigado y por esto no figuran en la estadística.

You May Also Like