Multinacionales se quejan de controles en Argentina

Honda Motor Co. dejó de fabricar automóviles en Argentina en mayo pasado, mientras que Starbucks y American Airlines Group Inc. también han reducido su presencia en el país.

Todo esto tiene a empresarios con los nervios de punta sobre lo que sigue para el país. Algunos no tienen la paciencia para esperar a que la tormenta pase. Walmart Inc. acordó vender su negocio en Argentina este mes después de 25 años en el país. Otras firmas multinacionales, como LatAm Airlines Group SA, el vendedor minorista chileno Falabella SA y la firma de pintura para automóviles Axalta Coating Systems, detuvieron sus operaciones locales este año.

