Multimillonarios se lanzan al espacio en sus propios cohetes

Insiste en que no está tratando de vencer a Bezos y que no es una carrera. Sin embargo, su anuncio se produjo apenas unas horas después de que Bezos revelara que en su viaje inaugural iría acompañado por Wally Funk, una de 13 mujeres piloto que nunca llegaron al espacio a pesar de haber superado las mismas pruebas que los siete astronautas varones del programa Mercury a principios de la década de 1960.

