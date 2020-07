Multas, deudas, impagos… ¿qué hago si me embargan la cuenta corriente?

Una crisis económica deriva en un aumento de las deudas e impagos, lo que a su vez, históricamente, acarrea un incremento de los embargos de cuentas corrientes, créditos, nóminas e inmuebles.

El Ministerio de Hacienda embargó 4,7 millones de cuentas en el año 2009, en la anterior crisis económica, por deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Es de prever que, ante la crisis económica derivada del coronavirus, también se disparen los impagos, deudas y, por extensión, los embargos.

Pero, ¿qué debo hacer si me embargan la cuenta? ¿pueden dejarme en números rojos? ¿puedo proteger mi cuenta corriente? Sergi Abellán, especialista en Bancos y Cuentas de HelpMyCash, responde a estas cuestiones.

¿Qué es un embargo de cuenta?

Un embargo de cuenta es un proceso de carácter judicial o administrativo que se aplica a un deudor con el objetivo de saldar una deuda existente. En este proceso, el banco y la empresa en la que trabaja el deudor juegan un rol importante, ya que ejercen el rol de mediadores al embargar la cuenta o la nómina tras la aprobación del embargo (aprobado por un juez a raíz de la demanda de un tercero o aprobado por la Administración).

Para evitar que el deudor se quede sin fondos y, por tanto, sin sustento, la normativa estipula que hay una parte de los ingresos del afectado que no pueden embargarse, por lo que en el caso de que se embargue la totalidad del saldo de una cuenta que se nutre únicamente de un salario, se puede solicitar que se respete la parte de la nómina inembargable.

Tal y como queda reflejado en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se estipula que es inembargable la parte del salario o pensión inferior o equivalente al SMI actual (950 euros).

¿Cómo lo notifican?

Se puede realizar a través de cualquier medio, aunque los correos y llamadas son la manera más habitual. Si después de 90 o 120 días no se ha pagado, dejan de requerirl la deuda y solicitan el embargo de la cuenta.

¿Cuánto dinero me pueden embargar?

La normativa actual establece una escala que estipula qué parte de la nómina se puede embargar. Si se ordena un embargo de nómina, la empresa o el pagador del deudor deberá aplicar la siguiente escala de incautación:

El primer tramo, correspondiente al salario mínimo (950 euros) es inembargable.

El segundo tramo: para la parte de la nómina que suponga el doble del SMI (parte del sueldo entre los 950 euros y los 1.900 euros) se puede embargar un 30%.

El tercer tramo (de 1.900 euros a 2.850 euros): embargable el 50%.

El cuarto tramo (de 2.850 euros a 3.800 euros): embargable el 60%.

El quinto tramo (de 3.800 euros a 4.750 euros): embargable el 75%.

El sexto tramo (cualquier cantidad que exceda de los 4.750 euros): el 90%.

¿Cuánto tiempo dura?

El embargo terminará cuando se haya saldado la deuda.

¿Quién puede embargar?

Los embargos son recursos jurídicos o administrativos y, como tal, se acostumbran a aplicar por un juez o por la Administración implicada. El embargo puede ser propiciado por impagos o fraudes a la Seguridad Social, impago de multas, etc.

El juez, tras estudiar la demanda interpuesta por el acreedor, aprueba la resolución y, mediante una aplicación telemática del juzgado, se aplica el embargo de todas las cuentas del deudor.

Existen muchos canales para descubrir si se ha recibido una multa. Freepik

¿Pueden dejarme en números rojos?

No. Si el saldo en la cuenta es inferior al de la deuda, no se puede embargar un importe que no existe y del que se tendría que ocupar el propio banco.

Si, por ejemplo, la deuda es de 2.500 euros y el deudor solo posee 1.000 euros en su cuenta, no se le puede embargar un dinero que no tiene, ya que los 1.500 euros restantes serían “cedidos” por el banco, provocando un descubierto, es decir, números rojos y, por tanto, una nueva deuda del particular con el banco.

¿Cómo puedo proteger mi cuenta?

Un embargo de cuenta no es algo que afecte a una única cuenta per se, pues lo que se busca mediante este recurso es retener el saldo suficiente con el objetivo de saldar la deuda.

Por lo tanto, todas las cuentas bancarias que pertenezcan a un titular embargado se verán afectadas por este recurso y de nada servirá abrir cuentas nuevas, ya que, al ser ejecutados los embargos mediante recursos oficiales o judiciales, se detectará de forma cualquier cuenta nueva a nombre del deudor y entonces esta también será embargada.

¿Pueden embargar una cuenta compartida?

Sí. Cuando una cuenta tiene dos titulares, legalmente el dinero depositado en dicha cuenta pertenece a los dos titulares a partes iguales y, como tal, se embargará el 50% del saldo de dicha cuenta.