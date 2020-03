Multas de hasta 100 mil dólares por violar aislamiento

No obstante, no son las únicas medidas anunciadas por la autoridades de Gobierno en su estrategia para contener el avance de los casos y, con ello, evitar saturar el sistema salud.

La medida, que se adopta luego de fijar un nuevo horario para los empleados públicos, quedó establecida en el Decreto Ejecutivo No. 505 del 23 de marzo de 2020 y mantiene la mismas restricciones y excepciones que establecía el Decreto Ejecutivo No. 490 del pasado 17 de marzo del año en curso, que estableció el toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m

