Multas a comercios sobrepasan un millón 600 mil balboas

Las 231 multas impuestas por incumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 114 del 13 de marzo de 2020 (B/. 746,252.00) ocupan el primer lugar de las sanciones impuestas, este decreto establece el porcentaje de margen bruto máximo en toda la cadena de comercialización por unidad, sobre el precio de venta del 15% de las mascarillas desechables y del 23% en los productos antibacteriales o antimicrobiales, geles alcoholados o antibacteriales, alcohol para uso externo, jabones antibacteriales líquidos o en barras, desinfectantes de uso domestico, pañuelos desechables, desinfectantes en aerosol, vitamina C , guantes desechables y paños húmedos.

