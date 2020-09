Multan al exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, por tratar de evadir proceso

Esta no es la primera vez que López Pérez trata de no notificarse dentro de un proceso en el cual es denunciado, ya que en el tema del supuesto tráfico de armas en el que está imputado junto a otros ex altos oficiales de la Policía Nacional, a inicio de la investigación también trató de hacer lo mismo.

López solicitó una audiencia para que no se le incluyera dentro de la querella por el supuesto delito contra la vida, en la modalidad de violencia de género, presentada por Rodríguez en su contra, sin embargo, no se presentó al Tribunal, ni tampoco contestó a las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que se le enviaron a través de la oficina judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

