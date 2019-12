Multa de 150.00 dólares para Liam Hemsworth por compartir en Instagram una foto suya

Ahora, el asunto que ocupa titulares poco tiene que ver con los del corazón , aunque sí con la ley: el cuñado de Elsa Pataky –su gran defensora– podría pagar una multa de 150.000 dólares por el uso no autorizado de una foto publicada en Instagram. Y no, no es una instantánea cualquiera: ¡es un ‘robado’ que le hicieron mientras paseaba por una de las localizaciones de su película ¿No es romántico? en Nueva York .

El de Liam Hemsworth está siendo un año de altibajos . El actor no sale de una –su sonadísimo divorcio de Miley Cyrus– para meterse en otra –le han pillado en Australia con una novia nueva que no es Maddison Brown–.

