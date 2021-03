Mujeres y niñas en cuarentena

No será fácil. Panamá, por ejemplo, ocupa el lugar 45 en el índice mundial de desigualdad de género, y la pandemia ha agudizado esa desigualdad. Las mujeres han desempeñado un importante papel en la lucha contra la Covid-19, como médicos, enfermeras y cuidadoras, por mencionar algunas actividades. Además, el cierre de los colegios -que no brinda mayor riesgo a la comunidad, según la evidencia científica- ha incrementado las responsabilidades de las mujeres, que deben estar pendientes a tiempo completo del cuidado y educación de los niños, como del cuidado del hogar y de adultos mayores, adicional a sus propios trabajos.

