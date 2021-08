Mujeres unidas por la literatura y el amor

Y para los que aún siguen indecisos si leer o no a un autor autopublicado, el mensaje de Ariza es claro: Den la oportunidad a los libros de escritores autopublicados ya que invertimos mucho tiempo, no solo en escribir la historia, también en presentarles nuestras obras con la mejor calidad posible para poder colocarlos al lado de las de grandes editoriales”.

Aunque esta transición no estuvo libre de miedos, ligados sobre todo al hecho de si serían leídas o no. Pero también de ganancias y para O’Coneill en este caso fue “sin duda alguna ver que tus historias traspasan fronteras, ideales y personas, esas que un día fueron solo lectoras en otras partes del mundo y que hoy, puedes llamar amigos. La magia de lo que puede hacer un libro es sin duda maravillosa”.

“Con esta antología, los lectores y lectoras no sólo conocerán seis relatos de amor, sino que también visitarán seis maravillosas ciudades. La lectura de este libro será un viaje romántico por Seúl, Panamá, New York, Toronto, Londres y París sin tener que moverse de casa” explica Linda Astwood, quien cree que el mensaje más profundo de este libro “es la conexión que se formará entre nosotras y los lectores y lectoras, pues anhelamos que disfruten las historias con la misma emoción que las escribimos”.

You May Also Like