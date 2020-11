Mujeres denuncian que la justicia no las protege de la violencia en Panamá

“Se pensaba (este año) que el mundo y la humanidad iba a cambiar, que iba a ser más humano, a tener un espíritu diferente, y lo que se ha evidenciado es que el mundo no cambia si nosotras no hacemos que se estremezca”, resaltó Nieto.

“El sistema de justicia no nos protege, la impunidad reina. Fallecemos en nuestras casas, en las calles, en nuestros trabajo. Los medios nos culpan de la violencia que sufrimos, mientras nuestros agresores ven su nombre e imagen protegidos. Las boletas de protección (y alejamiento del agresor) no nos salvan y la Policía nos reprime si protestamos”, señala una octavilla del Espacio de Encuentro de Mujeres.

