Mujeres del PRD protestan para pedir trabajo al Gobierno

Portando una enorme bandera del colectivo gobernante , cerraron un paño de entrada a la urbe colonense. Natasha Lewis, de 33 años , manifestó que ellos ven pasar el tiempo , y las bases del partido no han conseguido una plaza de trabajo para los que realmente caminaron buscando los votos. Indicó que en a lgunas entidades del gobierno aún se mantienen personal del gobierno anterior , que no dan oportunidad a las bases del PRD para a ocupar estos cargos. En tanto, Zayuri Prescott ,de 27 años de edad, señaló que ellos quieren respuestas , pero del propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien aseguró es el único que puede d arle respuesta por la falta de empleos.

