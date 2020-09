Mujeres de tallas grandes desfilan bajo la Torre Eiffel por mayor diversidad

Cientos de mujeres de tallas grandes desafiaron la lluvia y el coronavirus el domingo y desfilaron a los pies de la Torre Eiffel en París para reclamar más diversidad en la moda y ayudar a la gente a aceptarse.

Bajo un cielo gris parisino, con bajas temperaturas y con mascarilla, el buen humor no faltó en esta “All sizes catwalk” (pasarela para todas las tallas) del movimiento “body positive”, términos adaptados de la cultura anglosajona.

Modelos con curvas, pero también delgadas, pequeñas, con diferentes morfologías, principalmente vestidas con lencería y camisones, desfilaron en la plaza del Trocadero, con la Torre Eiffel de fondo. Algunos modelos hombres se unieron a ellas en la pasarela.

“Este desfile fue un verdadero desafío: 500 modelos desafiaron las restricciones y el virus, y vinieron de toda Francia y de Bélgica, demostrando así que el movimiento crece”, celebró Georgia Stein, líder del movimiento “body positive” en Francia, que celebró su cuarta edición.

“Es un movimiento de indulgencia para uno mismo y los demás, cualquiera que sea la edad, la morfología, su hándicap, enfermedad. Puede pasar cualquier cosa en la vida y uno se siente mal consigo mismo. Este movimiento está aquí para ayudaros”, declaró a la AFP.

🔴Happening à #Paris organisé par le collectif « The All Sizes Catwalk » où des modèles de toutes tailles et origines étaient conviés à défiler, malgré la #météo. Le but est de montrer la #beauté de tous les corps et aider les #femmes à assumer leurs formes. #TheAllSizesCatwalk pic.twitter.com/SaIFvlrAeS

— Charles Baudry (@CharlesBaudry) September 27, 2020