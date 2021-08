Mujeres Cineastas critican al Festival de San Sebastian por dar a Johnny Depp el Premio Donostia: “No es el momento”

“Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ellahabía mentido, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio , hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, ha contado a EFE la cineasta.

You May Also Like