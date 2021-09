Mujeres afganas toman las calles de Kabul para reclamar su inclusión en el gobierno de los talibanes

Los talibanes han prometido que las mujeres no perderán derechos, o al menos no retrocederán a la irrelevancia que tenían en 2001 , durante la anterior etapa del conocido como Emirato Islámico. Sin embargo, han dejado claro que la ‘sharia’ o ley islámica será la línea roja que tendrán en cuenta.

La manifestación ha tenido lugar un día después de la protesta registrada en la ciudad de Herat por el mismo asunto , mientras los insurgentes continúan esbozando su ejecutivo, del que ya han avanzado, no obstante, que “podría” no haber mujeres en puestos prioritarios.

