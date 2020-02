Mujercitas, una semilla de libertad en el siglo XIX

Louisa May Alcott defendió su independencia y el derecho a expresarse creativamente. A través de la figura de Jo, como un reflejo de su propia vida, nos muestra un modelo de mujer fuerte que se desenvuelve en el contexto de las estructuras patriarcales. De ahí la contradicción, en la ficción y en la realidad, que viven las mujeres: la educación recibida dificulta y reduce la lucha para difuminar las barreras que suponen los estereotipos de género. No por ello, nos invita a pensar la autora, debemos abandonar la tarea de ensanchar y consolidar esos márgenes en los que florece la libertad.

Desde su publicación en 1968, la novela atrapó a lectores de todo tipo, convirtiéndose en un fenómeno cultural cuyo mensaje continúa hoy vigente. En España, no obstante, hasta el 2004 no se publicó la edición original y sin censura . Esto último debido a la insistencia del editor en modificar algunos pasajes y eliminar otros considerados improcedentes. Una purga que no solo invisibilizó el mensaje reivindicativo de la primera versión, sino que contribuyó a que fuera considerada como una obra menor, cargada de sentimentalismo y pasada de moda.

