Mujer residente en Santiago asegura que de víctima la han pasado a victimaria

Hace un año me dio una golpiza que me llevó al hospital y siendo víctima ahora quieren condenarme, me parece que eso no es justicia. “Pido justicia”, fueron las primeras palabras de Lorenza Batista, una veragüense residente en la comunidad de San Pedro El Espino, distrito de Santiago, luego ser brutalmente golpeada -de acuerdo a ella- por su expareja sentimental que ahora se hace la víctima.

La mujer manifestó a este medio que su exmarido en otras ocasiones, cometió otros atentados contra su vida, pero ella confiando en que la relación podría mejorar, retiró la denuncia en contra de él. Comentó que la noche del último incidente, la quiso asfixiar por el cuello, pero para que todos vean como andan las cosas en el Ministerio Público, me quieren condenar por el delito de lesiones personales por un rasguño en la boca hecho con un zapato en el momento que intentaba escapar de la golpiza.

Batista dijo que fue llevada al hospital por los múltiples golpes, donde permaneció hospitalizada varias horas, posteriormente se presentó a interponer la denuncia, pero su expareja se había adelantado y para su sorpresa, en la carpetilla que lleva el Ministerio Público, ahora, de ser víctima pasa a ser la victimaria.

Pido una explicación del Ministerio Público, sostuvo la mujer veragüense que asegura fue golpeada, dejando entrever que de qué lado están los que tanto abanican y promulgan la defensa a las mujeres víctimas de la violencia doméstica por parte de hombres.

Lorenza Batista indicó además que ella no solo pide justicia, sino que ahora tiene más interrogantes, luego que le hacen falta dos fotos tomadas en Medicina Legal en el expediente que eran parte del proceso como prueba o evidencias de lo que había sucedido contra ella y que como arte de magia, desaparecieron. Ella como mujer ofendida de igual manera presume que debe investigarse si existe o no el tráfico de influencia en este ministerio.

La mujer golpeada comentó que se le han violentado sus derechos, ya que siendo ella la víctima, ahora será llevada el jueves próximo al Sistema Penal Acusatorio (SPA), para un juicio oral y donde ha recibido, según ella, informaciones de funcionarios del Ministerio Público con muchas presiones para que ella sea la condenada.

Batista dijo a este medio que no tiene la confianza suficiente en el Ministerio Público y menos en quienes realizaron las investigaciones, por lo que no descarta que pondrá en conocimiento si es posible al nuevo Procurador General de la Nación sobre este insólito caso.

