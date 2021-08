Mujer que acusó de violación al esposo de la cantante Nicki Minaj demanda a la pareja por acosarla y presionarla para que se retracte de sus palabras

Según el documento, poco después de que el esposo de la celebridad fuera arrestado el año pasado por no registrarse como delincuente sexual en California, Hough y sus familiares comenzaron a recibir una “ avalancha de llamadas de acoso y visitas no solicitadas ” de personas que, como creía la mujer, estaban relacionadas con Minaj y Petty. Un intermediario le ofreció a Hough 20.000 dólares a cambio de firmar una declaración preparada en la que ella debería retractarse de la acusación. Hough asegura que al otro día Minaj la llamó y le dijo haberse enterado de que estaba dispuesta a “colaborar”.

La famosa cantante estadounidense Nicki Minaj y su esposo, Kenneth Petty, fueron demandados este viernes ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por una mujer presuntamente violada por Petty en 1994, por haberla acosado y ofrecer pagarle miles de dólares para que se retractase de su historia, informa The New York Times.

