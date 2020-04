Mujer con serias quemaduras en Arraiján, expareja prendió fuego al auto con ella adentro

Luego de ella entrar al automóvil, su ex pareja, sale del auto, y procede rociarla con un combustible y le prende fuego, utilizando un encendedor de bolsillo. El ex concubino de la víctima fue aprehendido por los propios vecinos de residencial, quienes lo trasladan hacia la estación de policía ubicada en Brisas del Golf en Arraiján.

La versión inicial de la víctima, es que su ex esposo, quien conduce un taxi con matrícula 8T-02079, se había comunicado con ella, para llevarle algunas provisiones , no obstante, al llegar, éste le pidió que entrara al taxi y ocupara el asiento trasero.

You May Also Like