Muguruza desperdicia dos bolas de partido y se despide ante Osaka del Abierto de Australia

Muguruza mantuvo su buena solidez y rompió de inicio en el segundo para ponerse 2-0, pero esa desventaja provocó la reacción de Osaka. La nipona pudo por fin tener más regularidad en su tenis, reducir sus errores no forzados y volver a meterse en un set que se decidió al final cuando la pupila de Conchita Martínez no estuvo acertada cuando sacaba para poner el 5-5.

La japonesa empezó asustando (2-0), pero la hispano-venezolana demostró su buena mentalidad para no dejarse intimidar. Así, no sólo consiguió recuperar la rotura, sino que tuvo paciencia para esperar su momento, que llegó en el noveno juego con 4-4. Un carrusel de errores de la número tres del mundo le hizo perder el servicio y la de Caracas no perdonó para ponerse por delante.

