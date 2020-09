Muguruza choca con la renacida Pironkova y Bautista accede a tercera ronda

La doble campeona de ‘Grand Slam’ encajó cuatro juegos seguidos y fue en desventaja al segundo set. Ahí fue poco a poco recuperando su juego, pero Tsvetana no perdió el suyo en ningún momento. De hecho fue la española quien sufrió para no perder su saque, en un largo cuarto juego y terminó cediendo ante un muro.

You May Also Like