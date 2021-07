Muguruza, Badosa, Sorribes, Carreño y Davidovich, en octavos

Esa sorpresa no la pudo dar Suárez contra una de las favoritas, la checa Pliskova, y fue la única tenista española que cayó este martes. No obstante, la canaria plantó cara y demostró que pese a que su calidad está ahí, el poderío de la checa era demasiado, sobre todo en las condiciones físicas en las que ha llegado a Tokio. No obstante, sigue adelante en dobles.

La castellonense tiró de madurez y no acusó la euforia de haber eliminado a la número 1 del mundo y cumplió con creces ante la francesa Ferro. El primer set fue un monólogo de Sorribes, que no dejó opción a su rival… hasta la segunda manga. La tenista gala se vino arriba y llegó a romper el saque de la española, pero esta mantuvo la templanza y supo remontar para poner en el marcador el 6-4 definitivo.

Victoria autoritaria de Muguruza contra Wang, que aguantó las tempranas embestidas de su rival pero que no tardó en sucumbir en el primer set. La española sacó su furia en el segundo set y no dio opción alguna a la tenista china, que apenas ganó ocho puntos en toda la manga, y se planta de manera firme en los octavos de final.

