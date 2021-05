Muestran por primera vez fotos en alta resolución de la Piedra Negra de La Meca

Afifi al-Akiti, miembro de estudios islámicos de la Universidad de Oxford, dijo que las fotografías son significativas porque “en cierto sentido, esto no tiene precedentes”. “Uno ve que en realidad no es negra, por ejemplo… Según tengo entendido, es la primera vez que hay una foto digital ampliada de la piedra y uno puede ver la piedra de cerca y personalmente”, dijo Al-Akiti.

