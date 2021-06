Muerte por corrupción | La Prensa Panamá

Y es que todas las semanas tenemos un nuevo escándalo de corrupción, una nueva bomba para sorprendernos más y más. Olvidamos uno para reaccionar con estupor a otro. Un círculo de engaños, frustración, dolor y, más que todo, de decepción con nuestros gobernantes y la propia sociedad que nos rodea. Nada más hay que recordar los más recientes en la Lotería Nacional de Beneficencia (que no tuvo consecuencias legales) o el escándalo de abusos y corrupción en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que no llega a esclarecerse. Detrás del “todo vale”, arrastran la credibilidad y la confianza en el lodo del “no me importa” y el “qué hay para mí” en estas y otras instituciones. Si pensamos en la corrupción a nivel de las mismas personas, el querer tener algo a costa de todo prevalece en el comportamiento y silencio de muchos.

