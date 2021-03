Muerte de Horacio los hace reflexionar

En ese mismo sentido, Delyanne Arjona, quien no podía contener las lágrimas al ver todas las publicaciones respecto al fallecimiento del intérprete, reflexionó: “la vida es tan frágil, hoy estamos y mañana no. Por eso da lo mejor de ti siempre, sé bueno, ama, abraza. Di cuánto quieres a las personas importantes en tu vida. Vive. Quién sabe dónde estaremos maña”.

Ingrid De Ycaza, quien tuvo la dicha de ser amiga la leyenda del rock nacional, no pudo evitar hacer una pausa para reflexionar. “Llevo al menos 20 minutos sentada en silencio, reflexionando sobre tantas cosas, que pensé una vez más en lo afortunados que somos de estar aquí. Haz lo que te hace feliz, no trabajes tanto que se te olvide vivir o disfrutar de tu gente. Haz una pausa, tómate tiempo para ti. Respira. Vive. Ama. A veces está bien no estar bien. Solo quería recordártelo una vez más”.

