Mueren 16 turistas, entre ellos varios niños, por el impacto de un rayo mientras se hacían un ‘selfie’

Los hechos sucedieron este domingo, según confirma la agencia de noticias Reuters, que también recoge que once de esas personas que han fallecido eran turistas que se encontraban visitando la fortaleza de Amer, después de que un rayo cayera sobre una torre de vigilancia cerca del sitio. Las víctimas de este incidente fallecieron, según aseguran los testigos, esperando el rescate de las autoridades, que no llegó a tiempo.

You May Also Like