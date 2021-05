Muere youtuber salvadoreño, creador de Neon War, víctima de cáncer

“Lamentamos informarles que nuestro gran hermano NEON WAR perdió la batalla contra el cáncer y ha partido a los brazos del señor. ���� Les queremos agradecer por todo el cariño y el apoyo que le brindaron desde sus inicios con sus videos y luego con su proceso durante el cáncer, sin ustedes no hubiera podido lograr todo lo que logró y sabemos que el estaba sumamente agradecido con todos ustedes. Lastimosamente no pudo darles unas palabras pero como familia sabemos que fue feliz y satisfecho con todo su apoyo.���� Como familia de igual forma apreciamos cada una de sus oraciones y por tanto amor hacia nuestro querido neón war”, publicó la familia del youtuber salvadoreño en su perfil de Facebook.

You May Also Like