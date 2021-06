Muere una niña de dos años tras tragarse una pila de botón y perder la mitad de la sangre de su cuerpo

Esto demuestra la peligrosidad de que los niños se metan cosas en la boca y por ellos l as asociaciones de pediatría pides que se vigile de cerca a los niños y que no se deje nada que puedan tragarse a su alcance .

“La llevaron a cirugía y más tarde me dijeron que había fallecido durante la cirugía. Me dijeron que podría haberse tragado una pila de botón” contó su madre. “Cuando volví a casa, encontré un mando a distancia al que le faltaba una pila en la habitación de mi hija.

