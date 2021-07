Muere una mujer de 45 años por la variante Delta tras rechazar la vacuna en EE UU

“Creo que tenía miedo de los efectos secundarios”, dijo Carmichael a FOX 4. “Escuchas muchas historias de terror. Yo mismo, cuando recibí la inyección, lo pasé mal, así que la asusté. Entonces ella no quiso hacerlo. No pude convencerla. Nunca hubiera pensado que perdería a mi hija a los 45″ , dijo.

Decidió no vacunarse tras asustarse por los riesgos potenciales de la vacuna y su madre no pudo convencerla de que era más seguro vacunarse que no hacerlo, según recoge el Mirror, que cita a la cadena FOX4.

You May Also Like