Muere una joven de 24 años que tenía coronavirus tras dar a luz

“Estamos evaluando este lamentable caso porque aparenta ser una muerte por Covid-19. No queremos adjudicarlo a Covid-19 oficialmente, estamos esperando el análisis del Instituto de Ciencias Forenses “, señaló el funcionario, tras destacar que el caso de la mujer no figura dentro de las 81 muertes confirmadas, que reportó el Departamento este martes.

You May Also Like