Muere un niño de seis años por desnutrición tras llevar un mes encerrado en un armario

Según ha informado The Daily Beast, varios trabajadores sociales de DCS habían acudido a la casa en febrero de 2013 tras recibir “dos denuncias de abuso ” sobre uno de los hermanos del menor fallecido, aunque “ambas acusaciones no tenían fundamento” los padres participaron “en servicios voluntarios en el hogar” que finalizaron en julio de ese mismo año, por lo que el caso fue archivado.

La policía se personó en el domicilio después de recibir un aviso de que el niño no respondía . Según han reportado, el menor no presentaba ningún traumar, pero “parecía estar desnutrido” y su apariencia física “no cuadraba con la de su edad”. A pesar de los intentos de los sanitarios por reanimarle, finalmente fue declarado muerto.

