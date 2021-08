Muere un hombre de un infarto tras explotarle los auriculares que estaba usando

Otras fuentes consultadas por The Times of India creen que la explosión pudo deberse a una sobrecarga en el dispositivo tras un posible corte de energía.

Según el medio The Times of India, pese a ser trasladado a un hospital, el hombre falleció poco después al darle un infarto en el momento que estaba siendo atendido por las heridas en los oídos y la cara.

You May Also Like