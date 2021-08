Muere un aficionado de 46 años mientras esperaba para entrar al partido inaugural de la Serie B italiana

Il Pres. Mauro Balata e le associate, appresa la terribile notizia, si stringono attorno alla famiglia del tifoso che questa sera è morto. Ai tifosi canarini l’onere di cantare più forte per far arrivare al Cielo il saluto di tutti i membri della famiglia del Calcio Italiano. pic.twitter.com/dWxzAUnw0W

You May Also Like