Muere Swavy, estrella de TikTok, en un tiroteo a plena luz del día

Una vez que se dio a conocer la noticia, los seguidores del tiktoker inundaron las redes sociales lamentando su partida. “BRO NO. POR FAVOR, NO ME DIGAS QUE ES REAL”, escribió un incrédulo en su última publicación de Instagram.

“¡Esto es solo el comienzo, siempre mantendremos vivo su nombre y continuaremos su legado! El impacto que tuvo en los demás sigue siendo incomparable: por respeto a nuestra familia, le pedimos que se abstenga de dar información falsa o no confirmada sobre Swavy”, concluyó el comunicado, no sin antes apuntar las fuentes oficiales de la familia.

Las autoridades confirmaron que el joven, que aun no había sido identificado, había muerto en el centro médico, informó Delaware Online. No indicaron dónde le habían disparado, ni ofrecieron más detalles sobre el caso. Posteriormente, se conoció que se trataba del famoso bailarín con millones de seguidores en redes sociales.

